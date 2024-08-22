https://ria.ru/20240822/svo-1967711029.html

"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО

"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО - РИА Новости, 22.08.2024

"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО

Россия обязательно победит, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:26

2024-08-22T09:26

2024-08-22T12:00

безопасность

россия

апты алаудинов

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия обязательно победит, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу", — сказал он.Командир "Ахмата" добавил, что не существует других вариантов, кроме как победить в СВО.Алаудинов 20 августа заявил, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца.

https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html

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безопасность, россия, апты алаудинов