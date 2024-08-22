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"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО
"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО - РИА Новости, 22.08.2024
"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО
Россия обязательно победит, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:26
2024-08-22T09:26
2024-08-22T12:00
безопасность
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия обязательно победит, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу", — сказал он.Командир "Ахмата" добавил, что не существует других вариантов, кроме как победить в СВО.Алаудинов 20 августа заявил, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца.
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безопасность, россия, апты алаудинов
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов
"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО