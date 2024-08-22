https://ria.ru/20240822/sud-1967858668.html
Суд не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве
Суд не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве - РИА Новости, 22.08.2024
Суд не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве
Зюзинский суд Москвы не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:45
2024-08-22T17:45
2024-08-22T17:45
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий... на срок два месяца, то есть до 21 октября", - рассказал собеседник агентства. Следствие просило арестовать 15-летнего подростка, ранее заявляли в столичном главке СК РФ. Смертельное ДТП произошло на юге Москвы 11 августа. Четверо подростков взяли в аренду автомобиль под чужим аккаунтом, сообщала столичная прокуратура. Во время поездки водитель не справился с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, и въехал в многоэтажный дом. Один из его пассажиров погиб, еще трое пострадали. В пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв" сообщали, что подростки попали в машину из-за оставленных предыдущим клиентом незакрытыми дверей. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ходе допроса юноша признал вину и раскаялся.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Происшествия
Суд не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве
Суд не стал арестовывать подростка после смертельного ДТП на каршеринге в Москве
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы не стал арестовывать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий... на срок два месяца, то есть до 21 октября", - рассказал собеседник агентства.
Следствие просило арестовать 15-летнего подростка, ранее заявляли в столичном главке СК РФ
.
Смертельное ДТП произошло на юге Москвы 11 августа. Четверо подростков взяли в аренду автомобиль под чужим аккаунтом, сообщала столичная прокуратура. Во время поездки водитель не справился с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, и въехал в многоэтажный дом. Один из его пассажиров погиб, еще трое пострадали. В пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв" сообщали, что подростки попали в машину из-за оставленных предыдущим клиентом незакрытыми дверей.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ходе допроса юноша признал вину и раскаялся.