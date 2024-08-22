https://ria.ru/20240822/strategiya-1967863116.html

Белый дом прокомментировал одобрение Байденом новой ядерной стратегии

Белый дом прокомментировал одобрение Байденом новой ядерной стратегии - РИА Новости, 22.08.2024

Белый дом прокомментировал одобрение Байденом новой ядерной стратегии

Развитие ядерных арсеналов РФ, Китая и КНДР учитывается в подходах США, но обновленное руководство по ядерному размещению не направлено против конкретных стран, РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:00

2024-08-22T18:00

2024-08-22T18:00

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Развитие ядерных арсеналов РФ, Китая и КНДР учитывается в подходах США, но обновленное руководство по ядерному размещению не направлено против конкретных стран, заявили РИА Новости в совете нацбезопасности Белого дома. "Хотя текст руководства засекречен, его существование не секрет ни в каком виде. Руководство, выпущенное ранее в этом году, не является реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу", - заявил представитель совета нацбезопасности. Он подчеркнул, что подходы США по ядерным вопросам "обновляются регулярно как часть усилий по снижению ядерных рисков и поддержке стабильного сдерживания". "Эта администрация, как и четыре предыдущих, выпустила обзор ядерного размещения и планы и руководство по ядерному размещению", - добавил он. "Мы неоднократно говорили об обеспокоенностях развитием ядерных арсеналов РФ, КНР и КНДР. Как мы всегда делаем, мы обновляем наши подходы, когда необходимо с учетом развития геополитических условий. Мы продолжим фокусироваться на усилиях по снижению ядерных рисков путем укрепления сдерживания и предпочтительно через устранение различий через дипломатию в рамках контроля над вооружениями", - сообщили в Белом доме. Новое руководство, как указали в Белом доме, отражает обязательство Байдена уменьшить глобальную значимость ядерного оружия и свести к минимуму его количество, необходимое для достижения целей США, и продвижение к миру без ядерного оружия. "Руководство регулярно обновляется и влияет на разработку вариантов использования ядерного размещения , которые могут быть представлены президенту в чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров", - заявили в Белом доме. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.

https://ria.ru/20240822/zapad-1967610563.html

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

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джо байден, сша, россия, министерство обороны сша, в мире, китай