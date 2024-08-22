https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии - РИА Новости, 22.08.2024

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово"... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:53

2024-08-22T09:53

2024-08-22T09:53

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

благоустройство

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии. Главная задача - обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустраиваем комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. Кроме того, для местных жителей организуем новые общественные пространства, зоны отдыха и детские площадки", - рассказал Бирюков. Он уточнил, что работы проходят возле станций Троицкой линии - "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская" и станции "Потапово" Сокольнической линии. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убирают под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проводятся, где необходимо, работы по устройству дополнительной водосточной сети. "В рамках проектов расширяем, по возможности, тротуары, обновляем их покрытия, меняем асфальт на проезжей части и обновляем дорожную разметку. Возле станций метро устанавливаем энергоэффективные фонари, нерегулируемые пешеходные переходы оснащаем опорами контрастного освещения. Для пассажиров городского транспорта размещаем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью, организуем велопарковки и парковочные карманы", - уточнил Бирюков. Он отметил, что рядом со станцией "Коммунарка" благоустраивают пространство около дома культуры на улице Александры Монаховой. Там появятся зона отдыха с лавочками и столами для игры в настольный теннис, две детские площадки. "Изюминкой" проекта возле станции "Генерала Тюленева" стал новый сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, там выделят зоны для тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения районных мероприятий. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станций метро разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Например, пространство около станции "Университет Дружбы народов" украсят более 60 красных кленов.

https://ria.ru/20240816/mkad-1966606211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, благоустройство