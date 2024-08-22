https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html
Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии
Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии - РИА Новости, 22.08.2024
Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово"... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:53
2024-08-22T09:53
2024-08-22T09:53
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967710525_145:56:1280:694_1920x0_80_0_0_0e768d9795575555062b02ca9fc14899.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии. Главная задача - обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустраиваем комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. Кроме того, для местных жителей организуем новые общественные пространства, зоны отдыха и детские площадки", - рассказал Бирюков. Он уточнил, что работы проходят возле станций Троицкой линии - "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская" и станции "Потапово" Сокольнической линии. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убирают под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проводятся, где необходимо, работы по устройству дополнительной водосточной сети. "В рамках проектов расширяем, по возможности, тротуары, обновляем их покрытия, меняем асфальт на проезжей части и обновляем дорожную разметку. Возле станций метро устанавливаем энергоэффективные фонари, нерегулируемые пешеходные переходы оснащаем опорами контрастного освещения. Для пассажиров городского транспорта размещаем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью, организуем велопарковки и парковочные карманы", - уточнил Бирюков. Он отметил, что рядом со станцией "Коммунарка" благоустраивают пространство около дома культуры на улице Александры Монаховой. Там появятся зона отдыха с лавочками и столами для игры в настольный теннис, две детские площадки. "Изюминкой" проекта возле станции "Генерала Тюленева" стал новый сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, там выделят зоны для тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения районных мероприятий. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станций метро разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Например, пространство около станции "Университет Дружбы народов" украсят более 60 красных кленов.
https://ria.ru/20240816/mkad-1966606211.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967710525_239:92:1042:694_1920x0_80_0_0_9c5844db29833241ca5367f9b3574fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, благоустройство
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Благоустройство
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству возле шести станций строящейся Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии. Главная задача - обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустраиваем комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. Кроме того, для местных жителей организуем новые общественные пространства, зоны отдыха и детские площадки", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что работы проходят возле станций Троицкой линии - "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская" и станции "Потапово" Сокольнической линии.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убирают под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проводятся, где необходимо, работы по устройству дополнительной водосточной сети.
"В рамках проектов расширяем, по возможности, тротуары, обновляем их покрытия, меняем асфальт на проезжей части и обновляем дорожную разметку. Возле станций метро устанавливаем энергоэффективные фонари, нерегулируемые пешеходные переходы оснащаем опорами контрастного освещения. Для пассажиров городского транспорта размещаем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью, организуем велопарковки и парковочные карманы", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что рядом со станцией "Коммунарка" благоустраивают пространство около дома культуры на улице Александры Монаховой. Там появятся зона отдыха с лавочками и столами для игры в настольный теннис, две детские площадки. "Изюминкой" проекта возле станции "Генерала Тюленева" стал новый сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, там выделят зоны для тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения районных мероприятий.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станций метро разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Например, пространство около станции "Университет Дружбы народов" украсят более 60 красных кленов.