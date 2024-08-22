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СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США - РИА Новости, 22.08.2024
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15:28 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ssha-1967818934.html
СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США
СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США - РИА Новости, 22.08.2024
СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США
В Демократической партии США назревает раскол на фоне выбора вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентские выборы, а также из-за... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:28
2024-08-22T15:28
в мире
сша
израиль
чикаго
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Демократической партии США назревает раскол на фоне выбора вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентские выборы, а также из-за разных позиций по иммиграции и поддержке Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на несколько членов Палаты представителей США. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. "Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию – и ее партии – по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны - ред.)", - отмечает портал. Несколько законодателей подтвердили Axios недовольство тем, что Демократическая партия "сместилась ближе к центру" по политическим взглядам. Они предсказали порталу появление раскола в партии, который вероятно проявится после 5 ноября. Портал утверждает, что Харрис поменяла свои позиции по нескольким вопросам, по сравнению с 2020 годом, включая вопросы здравоохранения, расширения состава Верховного суда и программу по выкупу штурмового оружия. Как сообщил порталу представитель Палаты представителей США Хесус Гарсия, он недоволен сменой позиции партии по вопросу укрепления границ страны. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240808/kharris-1964807678.html
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в мире, сша, израиль, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США

Axios: в демпартии США назревает раскол из-за выбора Харрис и позиции по Израилю

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Демократической партии США назревает раскол на фоне выбора вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентские выборы, а также из-за разных позиций по иммиграции и поддержке Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на несколько членов Палаты представителей США.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.
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"Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию – и ее партии – по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны - ред.)", - отмечает портал.
Несколько законодателей подтвердили Axios недовольство тем, что Демократическая партия "сместилась ближе к центру" по политическим взглядам. Они предсказали порталу появление раскола в партии, который вероятно проявится после 5 ноября.
Портал утверждает, что Харрис поменяла свои позиции по нескольким вопросам, по сравнению с 2020 годом, включая вопросы здравоохранения, расширения состава Верховного суда и программу по выкупу штурмового оружия. Как сообщил порталу представитель Палаты представителей США Хесус Гарсия, он недоволен сменой позиции партии по вопросу укрепления границ страны.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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В миреСШАИзраильЧикагоКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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