https://ria.ru/20240822/ssha-1967818934.html

СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США

СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США - РИА Новости, 22.08.2024

СМИ сообщили о назревающем расколе среди демократов в США

В Демократической партии США назревает раскол на фоне выбора вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентские выборы, а также из-за... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:28

2024-08-22T15:28

2024-08-22T15:28

в мире

сша

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чикаго

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Демократической партии США назревает раскол на фоне выбора вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентские выборы, а также из-за разных позиций по иммиграции и поддержке Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на несколько членов Палаты представителей США. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. "Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию – и ее партии – по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны - ред.)", - отмечает портал. Несколько законодателей подтвердили Axios недовольство тем, что Демократическая партия "сместилась ближе к центру" по политическим взглядам. Они предсказали порталу появление раскола в партии, который вероятно проявится после 5 ноября. Портал утверждает, что Харрис поменяла свои позиции по нескольким вопросам, по сравнению с 2020 годом, включая вопросы здравоохранения, расширения состава Верховного суда и программу по выкупу штурмового оружия. Как сообщил порталу представитель Палаты представителей США Хесус Гарсия, он недоволен сменой позиции партии по вопросу укрепления границ страны. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240808/kharris-1964807678.html

https://ria.ru/20240822/ssha-1967578831.html

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в мире, сша, израиль, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024