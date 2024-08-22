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Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен - РИА Новости, 22.08.2024
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02:43 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ssha-1967683882.html
Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен
Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен - РИА Новости, 22.08.2024
Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен
Предстоящие выборы президента США пройдут в конкурентных условиях и станут серьезной битвой между кандидатами на пост главы государства от Республиканской... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:43
2024-08-22T02:43
сша
в мире
дональд трамп
камала харрис
чикаго
выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Предстоящие выборы президента США пройдут в конкурентных условиях и станут серьезной битвой между кандидатами на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин."Я думаю, что они (выборы - ред.) будут конкурентными. Это может быть серьезная битва", - сообщил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис, которая ранее также получила номинацию от партии в рамках съезда в Чикаго.Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.
https://ria.ru/20240822/ssha-1967683595.html
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сша, в мире, дональд трамп, камала харрис, чикаго, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Чикаго, Выборы президента США — 2024
Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен

Конгрессмен: выборы президента США станут серьезной битвой Трампа с Харрис

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Предстоящие выборы президента США пройдут в конкурентных условиях и станут серьезной битвой между кандидатами на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин.
"Я думаю, что они (выборы - ред.) будут конкурентными. Это может быть серьезная битва", - сообщил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине
02:33
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис, которая ранее также получила номинацию от партии в рамках съезда в Чикаго.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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18 августа, 08:00
 
СШАВ миреДональд ТрампКамала ХаррисЧикагоВыборы президента США — 2024
 
 
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