https://ria.ru/20240822/ssha-1967683882.html

Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен

Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен - РИА Новости, 22.08.2024

Выборы президента США пройдут в конкурентных условиях, заявил конгрессмен

Предстоящие выборы президента США пройдут в конкурентных условиях и станут серьезной битвой между кандидатами на пост главы государства от Республиканской... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T02:43

2024-08-22T02:43

2024-08-22T02:43

сша

в мире

дональд трамп

камала харрис

чикаго

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Предстоящие выборы президента США пройдут в конкурентных условиях и станут серьезной битвой между кандидатами на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин."Я думаю, что они (выборы - ред.) будут конкурентными. Это может быть серьезная битва", - сообщил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис, которая ранее также получила номинацию от партии в рамках съезда в Чикаго.Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967683595.html

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сша, в мире, дональд трамп, камала харрис, чикаго, выборы президента сша — 2024