https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967885895.html

Спецоперация, 22 августа: российские войска освободили Межевое в ДНР

Спецоперация, 22 августа: российские войска освободили Межевое в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024

Спецоперация, 22 августа: российские войска освободили Межевое в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Межевое в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 2125 человек, следует из сводки... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:35

2024-08-22T19:35

2024-08-22T19:35

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

обсе

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Межевое в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 2125 человек, следует из сводки Минобороны России. Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Порядка 115 тысяч человек отселено из опасных районов Курской области, сообщил на совещании с президентом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Вместе с тем, часть школьников в граничащих с Украиной регионах переведут на дистанционное обучение, сообщил зампредседателя правительства. Оценка всей поврежденной инфраструктуры в приграничных с Украиной регионах началась, при возможности начнется ее восстановление, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Не менее 6-7 иностранных частных военных компаний были задействованы на стороне ВСУ за годы проведения спецоперации, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Киевский режим атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", сообщил оперштаб Кубани. Ситуация в Курской областиВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, сообщило Минобороны РФ. Российские военные в районе Скрыльевки Курской области обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, следует из сводки ведомства. Кроме того, российская авиация нанесла удары по личному составу и военной технике ВСУ в районе Сум и еще 13 населенных пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп около двух курских сел, сорвали попытки атак в направлении еще пяти, ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными. Бойцы российского отряда "Тигр" приступили к выполнению поставленных боевых задач на одном из важнейших направлений в Курской области, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Задержаны агенты ВСУФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму. В Крыму и Севастополе задержаны три агента украинской военной разведки (двое граждан России и один - Молдавии), они планировали подрывы на территории полуострова, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Кроме того, они передавали Киеву данные о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также о результатах ракетных ударов противника. Также они собирали сведения о высокопоставленных российских военных на полуострове. Международная реакция на конфликтГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после посещения Курской АЭС поедет на Украину и надеется поговорить с Владимиром Зеленским. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по доставке нефти от российско-украинской границы, заявил глава администрации Орбана. Киев несколько недель назад остановил транзит нефти "Лукойла". В Будапеште говорят, что в решении проблемы удалось продвинуться и что шансы на ее решение хорошие. Венгрия рассчитывает, что Украина примет схему, при которой все риски доставки перейдут в ведение MOL. Объем поставок при этом останется неизменным, ожидают в Будапеште. Венгрия негативно оценила террористическое нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш высказал ее на правительственном брифинге. По его словам, позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Кроме прочего, Россия призывает ОБСЕ перестать молчать, потакая преступным действиям Киева, заявил РИА Новости постпред Александр Лукашевич, комментируя направленный против УПЦ закон. Шаги режима Зеленского против церкви нарушают конституцию Украины и обязательства Киева в рамках ОБСЕ, подчеркнул дипломат. Сбор показаний с пострадавших курянВоенные следователи встретились в крымской Евпатории с жителями Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения ВСУ на регион, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. Они продолжают признавать жителей Курской области потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении представителей вооруженных формирований Украины. В свою очередь, врио замглавы СК России – руководителя ГВСУ генерал-майор юстиции Константин Корпусов провел личные приемы в Евпатории жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения вооруженных формирований Украины. Газ идет через Суджу"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 22 августа – 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. Помощь Запада УкраинеУкраина рассчитывает получить от Нидерландов 51 мобильный радар для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило украинское минобороны. Утверждается, что системы способны контролировать окружающую среду и обнаруживать дроны, движущиеся на высоких скоростях. Мобильность радаров дает возможность непрерывно обнаруживать беспилотники и выводить их из строя.

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967845615.html

https://ria.ru/20240822/perevooruzhenie-1967664615.html

https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html

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