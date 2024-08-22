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В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 22.08.2024 (обновлено: 16:51 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967818378.html
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2024
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе
ВСУ, перебросив резервы на Курскую область, открыли для ВС России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:28
2024-08-22T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
курская область
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ, перебросив резервы на Курскую область, открыли для ВС России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В некоторой степени они помогли России, &lt;…&gt; внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российская армия очень быстро продвигается вперед, в то время как оборона ВСУ разваливается на глазах. Джонсон также обратил внимание на ошибку киевского режима, принявшего решения начать операцию в Курской области и перебросить туда критические резервы."Вы знаете, что происходит сейчас в Донбассе, в первую очередь в районе Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.), ключевого логистического узла. &lt;…&gt; Лишившись его, Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда. Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", — резюмировал аналитик.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967800467.html
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донбасс
россия
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в мире, донбасс, россия, курская область, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе

Джонсон: ВСУ открыли для России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ, перебросив резервы на Курскую область, открыли для ВС России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"В некоторой степени они помогли России, <…> внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас российская армия очень быстро продвигается вперед, в то время как оборона ВСУ разваливается на глазах. Джонсон также обратил внимание на ошибку киевского режима, принявшего решения начать операцию в Курской области и перебросить туда критические резервы.
"Вы знаете, что происходит сейчас в Донбассе, в первую очередь в районе Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.), ключевого логистического узла. <…> Лишившись его, Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда. Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", — резюмировал аналитик.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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