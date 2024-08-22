https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967818378.html

В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе

В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2024

В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе

ВСУ, перебросив резервы на Курскую область, открыли для ВС России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:28

2024-08-22T15:28

2024-08-22T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

курская область

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ, перебросив резервы на Курскую область, открыли для ВС России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В некоторой степени они помогли России, <…> внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российская армия очень быстро продвигается вперед, в то время как оборона ВСУ разваливается на глазах. Джонсон также обратил внимание на ошибку киевского режима, принявшего решения начать операцию в Курской области и перебросить туда критические резервы."Вы знаете, что происходит сейчас в Донбассе, в первую очередь в районе Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.), ключевого логистического узла. <…> Лишившись его, Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда. Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", — резюмировал аналитик.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967800467.html

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

донбасс

россия

курская область

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в мире, донбасс, россия, курская область, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)