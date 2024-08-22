В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе
Джонсон: ВСУ открыли для России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ, перебросив резервы на Курскую область, открыли для ВС России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"В некоторой степени они помогли России, <…> внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — отметил он.
По словам эксперта, сейчас российская армия очень быстро продвигается вперед, в то время как оборона ВСУ разваливается на глазах. Джонсон также обратил внимание на ошибку киевского режима, принявшего решения начать операцию в Курской области и перебросить туда критические резервы.
"Вы знаете, что происходит сейчас в Донбассе, в первую очередь в районе Покровска (украинское название Красноармейска – прим.ред.), ключевого логистического узла. <…> Лишившись его, Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда. Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", — резюмировал аналитик.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.