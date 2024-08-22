https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967791691.html
Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:11
2024-08-22T14:11
2024-08-22T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей", - говорится в сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки