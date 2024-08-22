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Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 22.08.2024

Украинские войска потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:11

2024-08-22T14:11

2024-08-22T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

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безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей", - говорится в сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность