https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967776609.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов - РИА Новости, 22.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 70 военных, РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:25

2024-08-22T13:25

2024-08-22T13:25

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 70 военных, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Каменское Запорожской области, Токаревка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность