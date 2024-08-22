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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов - РИА Новости, 22.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 70 военных, РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:25
2024-08-22T13:25
2024-08-22T13:25
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 70 военных, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Каменское Запорожской области, Токаревка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных и склад боеприпасов
МО: бойцы "Днепра" уничтожили станцию РЭБ, склад боеприпасов и до 70 военных ВСУ