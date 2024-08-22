https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967772108.html

Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки

Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки - РИА Новости, 22.08.2024

Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 640 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:09

2024-08-22T13:09

2024-08-22T13:27

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 640 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило в четверг Минобороны РФ."Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность