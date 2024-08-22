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Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки - РИА Новости, 22.08.2024
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13:09 22.08.2024 (обновлено: 13:27 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967772108.html
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки - РИА Новости, 22.08.2024
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 640 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:09
2024-08-22T13:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 640 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило в четверг Минобороны РФ."Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 640 военных за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Центр" до 640 военных за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 640 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - уточнили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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