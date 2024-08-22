https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967678970.html

Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО - РИА Новости, 22.08.2024

Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции, отметив мужество и упорство бойцов в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:41

2024-08-22T00:41

2024-08-22T03:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

авдеевка

андрей белоусов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции, отметив мужество и упорство бойцов в освобождении населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. "Глава военного ведомства направил поздравления командованию и личному составу 239-го гвардейского танкового Краснознамённого, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка. В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют задачи на самых сложных направлениях", — говорится в сообщении. Белоусов в телеграмме отметил заслугу командования и личного состава 239-го гвардейского танкового Краснознамённого, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего, 228 гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого и 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полков освобождении населенного пункта Желанное. Бойцы 228 гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого полка, подчеркнул министр, участвовали в освобождении девяти населенных пунктов, а 80-ый гвардейский Краснознаменный танковый полк проявил мужество в боях за Авдеевку, Соловьево и Новопокровское. "Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, приближая нашу Победу", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html

https://ria.ru/20240821/donbass-1967635910.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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безопасность, россия, донецкая народная республика, авдеевка, андрей белоусов, вооруженные силы рф