https://ria.ru/20240822/sovet-1967900782.html

Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом

Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом - РИА Новости, 22.08.2024

Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом

Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка будет оценивать эффективность реализации программ по поддержке русскоязычного сообщества за рубежом,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:09

2024-08-22T21:09

2024-08-22T21:09

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка будет оценивать эффективность реализации программ по поддержке русскоязычного сообщества за рубежом, следует из указа президента РФ. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов. "Основными задачами Совета являются… анализ реализации программ и проектов, направленных на… поддержку русскоязычных сообществ за рубежом, оценка эффективности реализации таких программ и проектов, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой сфере", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html

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2024

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владимир путин, россия, в мире