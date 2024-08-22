https://ria.ru/20240822/sovet-1967900782.html
Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом
Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом - РИА Новости, 22.08.2024
Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом
Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка будет оценивать эффективность реализации программ по поддержке русскоязычного сообщества за рубежом,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:09
2024-08-22T21:09
2024-08-22T21:09
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка будет оценивать эффективность реализации программ по поддержке русскоязычного сообщества за рубежом, следует из указа президента РФ. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов. "Основными задачами Совета являются… анализ реализации программ и проектов, направленных на… поддержку русскоязычных сообществ за рубежом, оценка эффективности реализации таких программ и проектов, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой сфере", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Совет по поддержке русского языка оценит помощь русскоязычным за рубежом
Совет поддержки русского языка оценит программы помощи русскоязычным за рубежом