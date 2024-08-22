https://ria.ru/20240822/sovet-1967898417.html
Совет по поддержке русского языка будет определять способы его продвижения
Совет по поддержке русского языка будет определять способы его продвижения - РИА Новости, 22.08.2024
Совет по поддержке русского языка будет определять способы его продвижения
Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов будет определять механизмы продвижения русского языка в мире,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:52
2024-08-22T20:52
2024-08-22T21:10
русский язык в мире
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов будет определять механизмы продвижения русского языка в мире, следует из указа президента РФ. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по госполитике в сфере поддержки русского языка. "Основными задачами Совета являются подготовка предложений президенту РФ по определению приоритетных направлений и механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире", - говорится в документе.Кроме того, Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка в своей деятельности сможет привлекать организации культуры и искусства, учреждения образования и науки, а также НКО.
https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html
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русский язык в мире, владимир путин, россия, общество
Русский язык в мире, Владимир Путин, Россия, Общество
Совет по поддержке русского языка будет определять способы его продвижения
Совет по поддержке русского языка будет определять методы его продвижения в мире