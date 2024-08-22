https://ria.ru/20240822/sotrudnichestvo-1967770472.html

Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество

Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество

Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:03

2024-08-22T13:03

2024-08-22T13:03

экономика

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики, инфраструктуры и других отраслей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. В коммюнике стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества. "Для этого они договорились: развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики и инфраструктуры, сельского хозяйства, лесной промышленности, строительства, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, применения инноваций и научных разработок, туризма, спортивной индустрии, устойчивого развития и изменения климата", - говорится в документе. Россия и Китай будут осуществлять мониторинг и оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным проектам, в том числе включенным в перечни межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, на регулярной основе проводить совместные выездные осмотры в места их реализации.

https://ria.ru/20240821/knr-1967518120.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян