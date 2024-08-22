https://ria.ru/20240822/sotrudnichestvo-1967770472.html
Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество
Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество
Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:03
2024-08-22T13:03
2024-08-22T13:03
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики, инфраструктуры и других отраслей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. В коммюнике стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества. "Для этого они договорились: развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики и инфраструктуры, сельского хозяйства, лесной промышленности, строительства, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, применения инноваций и научных разработок, туризма, спортивной индустрии, устойчивого развития и изменения климата", - говорится в документе. Россия и Китай будут осуществлять мониторинг и оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным проектам, в том числе включенным в перечни межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, на регулярной основе проводить совместные выездные осмотры в места их реализации.
https://ria.ru/20240821/knr-1967518120.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество
Россия и Китай будут развивать инвестиционное сотрудничество во многих отраслях
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики, инфраструктуры и других отраслей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
В коммюнике стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества.
"Для этого они договорились: развивать инвестиционное сотрудничество в области производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики и инфраструктуры, сельского хозяйства, лесной промышленности, строительства, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, применения инноваций и научных разработок, туризма, спортивной индустрии, устойчивого развития и изменения климата", - говорится в документе.
Россия и Китай будут осуществлять мониторинг и оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным проектам, в том числе включенным в перечни межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, на регулярной основе проводить совместные выездные осмотры в места их реализации.