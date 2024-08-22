https://ria.ru/20240822/sosedi-1967638739.html

"Невозможно справиться". От чего страдают жильцы многоквартирных домов

"Невозможно справиться". От чего страдают жильцы многоквартирных домов - РИА Новости, 22.08.2024

"Невозможно справиться". От чего страдают жильцы многоквартирных домов

Многие россияне забирают домой бездомных животных — прямо с улиц или из приютов. Но у некоторых желание помочь кошкам и собакам становится патологическим,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

2024-08-22T12:45

общество

жилье

животные

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. Многие россияне забирают домой бездомных животных — прямо с улиц или из приютов. Но у некоторых желание помочь кошкам и собакам становится патологическим, превращая жизнь и питомцев, и окружающих людей в настоящий ад. Справиться с такими соседями не в силах даже закон. О том, есть ли способы решить проблему, — в материале РИА Новости."От запаха выедало глаза"В начале июня в Сети появилось видео, снятое зоозащитниками из Краснодара. На кадрах — котята и кошки, которых волонтеры обнаружили в квартире в микрорайоне Гидростроителей. Сколько всего там было животных, сложно сосчитать.Соседи рассказали, что невыносимый запах кошачьих экскрементов почувствовали еще зимой, но думали, что это с улицы. "Весной терпеть стало уже невозможно, — вспоминает жительница дома Наталья К. — В ванную без слез не войти — глаза режет. Запах распространился по всем этажам. Мы даже не могли представить, что источник смрада — у нас в подъезде".Долгое время хозяйка никого в квартиру не пускала, но зоозащитники все же уговорили ее принять помощь. Волонтеры занялись лечением истощенных кошек. Новый дом нашли не всем, многих пришлось вернуть обратно.Управляющая компания написала заявление в Роспотребнадзор и правоохранительные органы, однако спустя два месяца ситуация, по словам соседей, не улучшилась."Зоозащитники пристроили меньше половины животных. Их там было около 50, причем большинство соседствует с нами и дальше. У нас с сыном подтвержденная аллергия на кошек. С приходом запаха в нашу квартиру у меня начались приступы удушья, кашель. Сын постоянно чихает. Лекарства не помогают", — жалуется Наталья."Отстаивать права всеми способами"Соседство с многочисленными питомцами и их безразличными хозяевами — проблема давняя. Но решать ее до сих пор не научились. А закон регулирует это лишь поверхностными формулировками."В Жилищном кодексе сказано: собственники квартир в МКД (многоквартирный дом. — Прим. ред.) должны поддерживать помещения в надлежащем виде, соблюдать права и интересы соседей. Жильцы могут и должны отстаивать свои права всеми законными способами, например обращаться за помощью в управляющую компанию, к участковому, в Роспотребнадзор", — говорит руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник.Юрист советует заручиться поддержкой нескольких жильцов, а лучше — всего подъезда. Тогда шансы на рассмотрение жалобы в ведомствах кратно возрастут."Стоит еще уведомить прокуратуру, жилинспекцию и районную администрацию. Если они проведут проверку, собственнику могут назначить штраф от 1500 до 3000 рублей и предпишут привести жилое помещение в надлежащее состояние (статья 8.52 КоАП. — Прим. ред.)", — поясняет Мельник.Суд, по его словам, — последняя инстанция: обращение туда может привести даже к выселению из квартиры. "Такое бывает в случае многократных обращений соседей и неисполнения судебного решения", — уточняет эксперт.Однако на практике все не так просто."Ждем, когда умрет"Адвокат обращает внимание, что число питомцев в квартире может быть ограничено законом. Правда, норму устанавливают только на уровне регионов, причем далеко не всех."Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 квадратных метров — три кошки, две маленькие собаки либо же одна крупная или средняя", — перечисляет он.Однако, как правило, в таких нормативных актах прописаны запреты, но не указана ответственность за нарушение правил. Это и усугубляет ситуацию: ни соседи, ни правоохранительные органы не знают, как повлиять на "собирателей" питомцев.Алексей А. (имя изменено) живет в Ленинском районе Магнитогорска всю жизнь. С 2018-го вместе с другими жильцами дома он борется с проблемным соседом, который держит в квартире больше 15 собак. "Он их не выгуливает, практически не кормит — все истощенные, злые. Мы живем в постоянном шуме, а зловонный запах из подъезда въедается даже в одежду", — объясняет он.Коллективные жалобы в прокуратуру, санэпидемстанцию и Роспотребнадзор писали всем домом. Ответа так и не получили."Псы лают и дерутся даже ночью. Сна у нас уже давно нет. Мы неоднократно вызывали полицию на соседа за нарушение тишины, однако он просто не открывает дверь, а сотрудники и не настаивают", — говорит Алексей.Отчаявшись бороться, он даже сделал в квартире ремонт и установил шумоизоляцию на все стены. "Продать квартиру в нашем доме невозможно. Люди приходят смотреть, узнают о таком соседстве — и сразу уходят. Поэтому сейчас уже просто ждем, когда хозяин собак умрет", — признается Алексей."Потребность в спасении"В квартирах "собирателей" животных часто царят хаос и антисанитария. Многие уже в преклонном возрасте и ведут себя как затворники. "Такой образ жизни говорит о психических проблемах у человека. Хозяева многочисленных питомцев не осознают, что причиняют зверям страдания, и верят, что обеспечивают им хороший уход", — объясняет психолог Ксения Савельева.По ее словам, у таких людей нередко развивается "синдром Плюшкина", только вместо мусора — живые существа."Собиратели глубоко привязываются к питомцам и ощущают навязчивую потребность в их спасении. Так человек справляется с одиночеством, приобретает чувство контроля и собственной значимости", — говорит Савельева.Но не всегда большое количество животных в доме — признак психического расстройства, добавляет она. У людей с патологией остро проявляются также пренебрежение к себе, апатия, отсутствие стыда, стремление к социальной изоляции.Эксперты предупреждают: страдающего подобным расстройством нельзя осуждать и тем более насильно забирать у него питомцев. Лучше всего установить доверительные отношения и постепенно убедить человека в том, что ему нужно обратиться за профессиональной помощью.

https://ria.ru/20240618/koshki-1953551469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, жилье, животные