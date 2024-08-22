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Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье
Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2024
Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье
Более 17,9 тысячи банок сока из фруктов и овощей произвели на предприятиях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:22
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 17,9 тысячи банок сока из фруктов и овощей произвели на предприятиях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что 8% напитка от общего объема производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье. В масштабах регионов страны, Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных сегодня на общероссийском рынке. Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.
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