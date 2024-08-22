Рейтинг@Mail.ru
Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:22 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sok-1967884452.html
Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье
Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2024
Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье
Более 17,9 тысячи банок сока из фруктов и овощей произвели на предприятиях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:22
2024-08-22T19:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961815554_0:885:2048:2037_1920x0_80_0_0_16c53bae44b0ce52cbf13a32cdca8183.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 17,9 тысячи банок сока из фруктов и овощей произвели на предприятиях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что 8% напитка от общего объема производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье. В масштабах регионов страны, Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных сегодня на общероссийском рынке. Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.
https://ria.ru/20240822/agrarii-1967881960.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961815554_0:693:2048:2229_1920x0_80_0_0_1f09a22ebad087ab0335c08199908e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия

Свыше 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье

© iStock.com / letty17Свежевыжатый свекольный сок
Свежевыжатый свекольный сок - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / letty17
Свежевыжатый свекольный сок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 17,9 тысячи банок сока из фруктов и овощей произвели на предприятиях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что 8% напитка от общего объема производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье.
В масштабах регионов страны, Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных сегодня на общероссийском рынке.
Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья
Вчера, 19:08
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала