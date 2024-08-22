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В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора - РИА Новости, 22.08.2024
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14:25 22.08.2024 (обновлено: 14:33 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/smirnov-1967795198.html
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора
В Курской области есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:25
2024-08-22T14:33
курская область
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Курской области есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что жители из расселяемых районов размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развёрнуто 50 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тысячи человек."Еды и предметов первой необходимости достаточно. По медицине - свободно 2193 койки для взрослых, 425 - для детей, всего - 2618. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный", - сказал врио губернатора.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, здоровье - общество, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора

Смирнов: в Курской области есть запас лекарств и крови, достаточно коек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГемаконы в Областной станции переливания крови с кровью доноров для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области
Гемаконы в Областной станции переливания крови с кровью доноров для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Гемаконы в Областной станции переливания крови с кровью доноров для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Курской области есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что жители из расселяемых районов размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развёрнуто 50 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тысячи человек.
"Еды и предметов первой необходимости достаточно. По медицине - свободно 2193 койки для взрослых, 425 - для детей, всего - 2618. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный", - сказал врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЗдоровье - ОбществоРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир Путин
 
 
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