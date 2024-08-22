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В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора
В Курской области есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:25
2024-08-22T14:25
2024-08-22T14:33
курская область
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здоровье - общество
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алексей смирнов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Курской области есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что жители из расселяемых районов размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развёрнуто 50 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тысячи человек."Еды и предметов первой необходимости достаточно. По медицине - свободно 2193 койки для взрослых, 425 - для детей, всего - 2618. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный", - сказал врио губернатора.
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курская область, здоровье - общество, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
В Курской области есть запас лекарств и крови, сообщил врио губернатора
Смирнов: в Курской области есть запас лекарств и крови, достаточно коек