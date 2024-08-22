https://ria.ru/20240822/smirnov-1967794396.html

Врио курского губернатора назвал число жителей, попавших в зону отселения

Врио курского губернатора назвал число жителей, попавших в зону отселения - РИА Новости, 22.08.2024

Врио курского губернатора назвал число жителей, попавших в зону отселения

Восемь районов Курской области, где живут более 152 тысяч человек, попали в зону отселения, свыше 133 тысяч человек уже выехали, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:22

2024-08-22T14:22

2024-08-22T14:29

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

общество

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Восемь районов Курской области, где живут более 152 тысяч человек, попали в зону отселения, свыше 133 тысяч человек уже выехали, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."В зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня, выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек, продолжаем отселение людей в безопасные места", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html

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россия

курская область

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алексей смирнов (политик) , россия, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, общество