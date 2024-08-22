https://ria.ru/20240822/shveytsariya-1967844959.html
Российское посольство оценило решение Швейцарии по "военному Шенгену"
Российское посольство оценило решение Швейцарии по "военному Шенгену" - РИА Новости, 22.08.2024
Российское посольство оценило решение Швейцарии по "военному Шенгену"
Присоединение Швейцарии к "военному Шенгену" ЕС противоречит заявленному нейтралитету страны и не будет служить безопасности Швейцарии, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:50
2024-08-22T16:50
2024-08-22T16:50
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ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Присоединение Швейцарии к "военному Шенгену" ЕС противоречит заявленному нейтралитету страны и не будет служить безопасности Швейцарии, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне. Накануне правительство Швейцарии сообщило, что намерено присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. "Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС "Военная мобильность". Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии и откровенно противоречит заверениям Берна о его нейтральном статусе", - сказали в пресс-службе. Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html
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евросоюз, нато, оон, геннадий гатилов, сергей лавров, швейцария, россия, берн (кантон), в мире
Евросоюз, НАТО, ООН, Геннадий Гатилов, Сергей Лавров, Швейцария, Россия, Берн (кантон), В мире
Российское посольство оценило решение Швейцарии по "военному Шенгену"
Посольство РФ: решение Берна по "военному Шенгену" противоречит нейтралитету
ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Присоединение Швейцарии к "военному Шенгену" ЕС противоречит заявленному нейтралитету страны и не будет служить безопасности Швейцарии, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.
Накануне правительство Швейцарии сообщило, что намерено присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.
"Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС "Военная мобильность". Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии и откровенно противоречит заверениям Берна о его нейтральном статусе", - сказали в пресс-службе.
Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО
, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН
в Женеве Геннадий Гатилов
также отметил, что позиция Швейцарии по Украине
негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева
и его спонсоров из НАТО.