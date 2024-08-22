https://ria.ru/20240822/shkoly-1967848116.html

В приграничных регионах 114 школ будут работать в дистанционном формате

В приграничных регионах 114 школ будут работать в дистанционном формате - РИА Новости, 22.08.2024

В приграничных регионах 114 школ будут работать в дистанционном формате

В приграничных регионах России 114 школ будут работать в дистанционном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:04

2024-08-22T17:04

2024-08-22T17:04

общество

россия

курская область

сергей кравцов

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В приграничных регионах России 114 школ будут работать в дистанционном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Планируем, что школьники (в Курской области - ред.) 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. В приграничных регионах будут работать 114 школ в дистанционном формате", - сказал Кравцов в ходе совещания правительства РФ в режиме видеоконференции. По словам министра, вся работа, связанная с дистанционным форматом обучения, проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система "Моя школа". Также школьники будут обеспечены всеми учебниками. Всего в школы РФ в новом учебном году пойдут 18,5 миллиона детей. В Telegram-канале Минпросвещения РФ уточняется, что в первый класс в 2024 году пойдут 1,8 миллиона первоклассников.

https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html

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общество, россия, курская область, сергей кравцов