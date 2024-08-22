https://ria.ru/20240822/shebekino-1967809010.html
Восстановление инфраструктуры в Шебекино затруднено из-за обстрелов
Восстановление инфраструктуры в Шебекино затруднено из-за обстрелов - РИА Новости, 22.08.2024
Восстановление инфраструктуры в Шебекино затруднено из-за обстрелов
Восстановление инфраструктуры в городе Шебекино и округе затруднено из-за украинских обстрелов, есть риск для строителей, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:01
2024-08-22T15:01
2024-08-22T15:01
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры в городе Шебекино и округе затруднено из-за украинских обстрелов, есть риск для строителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Продолжаем восстановление жилья. К сожалению, Белгородский район, Шебекинский округ, Шебекино затруднено восстановление, потому что каждый день 3-5 атак на населенные пункты и есть угроза для строителей. Поэтому сейчас выбираем оптимальный механизм восстановления, потому что понимаем, впереди осень, восстанавливать нужно, но не за счет риска жизни строителей", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании. Губернатор добавил, что власти пытаются сейчас отладить этот механизм. "Понимаем, что люди, которые пострадали, точно заслуживают сейчас больших усилий. В этом направлении работаем", - подчеркнул Гладков. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/shebekino-1965732003.html
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россия, шебекино, курская область, вячеслав гладков, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Шебекино, Курская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Восстановление инфраструктуры в Шебекино затруднено из-за обстрелов
Гладков: восстановление инфраструктуры в Шебекино затруднено из-за обстрелов ВСУ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры в городе Шебекино и округе затруднено из-за украинских обстрелов, есть риск для строителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Продолжаем восстановление жилья. К сожалению, Белгородский район, Шебекинский округ, Шебекино затруднено восстановление, потому что каждый день 3-5 атак на населенные пункты и есть угроза для строителей. Поэтому сейчас выбираем оптимальный механизм восстановления, потому что понимаем, впереди осень, восстанавливать нужно, но не за счет риска жизни строителей", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.
Губернатор добавил, что власти пытаются сейчас отладить этот механизм. "Понимаем, что люди, которые пострадали, точно заслуживают сейчас больших усилий. В этом направлении работаем", - подчеркнул Гладков.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.