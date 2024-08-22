https://ria.ru/20240822/shebekino-1967753638.html

Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино

Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино - РИА Новости, 22.08.2024

Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино

Один мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:13

2024-08-22T12:13

2024-08-22T12:13

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что в городе выявлены различные повреждения в 7 частных домовладениях. В одном частном доме загорелась кровля — пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано. Также повреждены один гараж и три легковых автомобиля.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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Ольга Фомченкова

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия