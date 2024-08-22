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Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/shebekino-1967753638.html
Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино
Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино - РИА Новости, 22.08.2024
Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино
Один мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:13
2024-08-22T12:13
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что в городе выявлены различные повреждения в 7 частных домовладениях. В одном частном доме загорелась кровля — пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано. Также повреждены один гараж и три легковых автомобиля.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирный житель получил ранение при украинском обстреле Шебекино

Гладков: мирный житель Шебекино получил осколочное ранение при обстреле ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Глава области добавил, что в городе выявлены различные повреждения в 7 частных домовладениях. В одном частном доме загорелась кровля — пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано. Также повреждены один гараж и три легковых автомобиля.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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