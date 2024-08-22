https://ria.ru/20240822/sev-1967803281.html
В Оренбургской области приступили к севу озимых культур
В Оренбургской области приступили к севу озимых культур - РИА Новости, 22.08.2024
В Оренбургской области приступили к севу озимых культур
Аграрии Оренбуржья в 18 муниципалитетах приступили к севу озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:48
2024-08-22T14:48
2024-08-22T14:48
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Оренбуржья в 18 муниципалитетах приступили к севу озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что план по области составляет 917,1 тысячи гектаров. На 22 августа озимые посеяны на площади 17,5 тысячи гектаров. Наибольшие площади планируют засеять в хозяйствах Новосергиевского (58 тысяч гектаров), Ташлинского (52,1 тысячи гектаров), Тоцкого (51,3 тысячи гектаров), Оренбургского (50,8 тысячи гектаров), Курманаевского и Бузулукского (48,3 тысячи гектаров) районов. Кроме того, параллельно в Оренбургской области продолжается уборка урожая зерновых культур. На сегодняшний день намолочено 1,423 миллиона тонн при средней урожайности 24,6 центнера на гектар. При этом на долю озимых приходится 1,37 миллиона тонн, показатель их урожайности составил 25,6 центнера на гектар. Как сообщил ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер, каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли. Он напомнил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел. "Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240820/pasler-1967306192.html
https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Оренбуржья в 18 муниципалитетах приступили к севу озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Там отметили, что план по области составляет 917,1 тысячи гектаров. На 22 августа озимые посеяны на площади 17,5 тысячи гектаров.
Наибольшие площади планируют засеять в хозяйствах Новосергиевского (58 тысяч гектаров), Ташлинского (52,1 тысячи гектаров), Тоцкого (51,3 тысячи гектаров), Оренбургского (50,8 тысячи гектаров), Курманаевского и Бузулукского (48,3 тысячи гектаров) районов.
Кроме того, параллельно в Оренбургской области продолжается уборка урожая зерновых культур. На сегодняшний день намолочено 1,423 миллиона тонн при средней урожайности 24,6 центнера на гектар. При этом на долю озимых приходится 1,37 миллиона тонн, показатель их урожайности составил 25,6 центнера на гектар.
Как сообщил ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер
, каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли.
Он напомнил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел.
"Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - отметил глава региона.