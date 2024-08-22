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Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская - РИА Новости, 22.08.2024
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Культура
 
16:39 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sergievskaya-1967841865.html
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская - РИА Новости, 22.08.2024
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская
Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России, работавшая над фильмами "Я шагаю по Москве" и "Джентльмены удачи", Ирина Сергиевская умерла в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:39
2024-08-22T16:39
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России, работавшая над фильмами "Я шагаю по Москве" и "Джентльмены удачи", Ирина Сергиевская умерла в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе союза. "С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2024 года ушла из жизни советский и российский редактор, президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Александровна Сергиевская", - говорится в сообщении. При участии Сергиевской были созданы более 50 кинокартин, среди которых такие культовые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Калина красная", "Подранки", "Отец Сергий", "Джентльмены удачи", "Романс о влюбленных", "Мать", "Бесы", "В круге первом". Сергиевская родилась 4 июля 1932 года в Севастополе, в 1954 году окончила сценарно-редакторский факультет ВГИК. С 1954 по 1956 год она работала редактором Главного управления по производству фильмов Министерства культуры РСФСР. С 1960 года – старший редактор и член редакторской коллегии Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм".
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россия, севастополь, рсфср, вгик, мосфильм, новости культуры
Культура, Россия, Севастополь, РСФСР, ВГИК, Мосфильм, Новости культуры
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская

Редактор фильма "Я шагаю по Москве" Сергиевская умерла в 92 года

© Фото : сайт Союза кинематографистов Российской ФедерацииИрина Сергиевская
Ирина Сергиевская - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : сайт Союза кинематографистов Российской Федерации
Ирина Сергиевская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России, работавшая над фильмами "Я шагаю по Москве" и "Джентльмены удачи", Ирина Сергиевская умерла в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе союза.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2024 года ушла из жизни советский и российский редактор, президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Александровна Сергиевская", - говорится в сообщении.
При участии Сергиевской были созданы более 50 кинокартин, среди которых такие культовые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Калина красная", "Подранки", "Отец Сергий", "Джентльмены удачи", "Романс о влюбленных", "Мать", "Бесы", "В круге первом".
Сергиевская родилась 4 июля 1932 года в Севастополе, в 1954 году окончила сценарно-редакторский факультет ВГИК. С 1954 по 1956 год она работала редактором Главного управления по производству фильмов Министерства культуры РСФСР. С 1960 года – старший редактор и член редакторской коллегии Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм".
 
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