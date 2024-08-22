https://ria.ru/20240822/sergievskaya-1967841865.html
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская - РИА Новости, 22.08.2024
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская
Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России, работавшая над фильмами "Я шагаю по Москве" и "Джентльмены удачи", Ирина Сергиевская умерла в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:39
2024-08-22T16:39
2024-08-22T16:39
культура
россия
севастополь
рсфср
вгик
мосфильм
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967841034_0:26:582:353_1920x0_80_0_0_87740f95c3dba68bdfb82a51ef5a4613.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России, работавшая над фильмами "Я шагаю по Москве" и "Джентльмены удачи", Ирина Сергиевская умерла в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе союза. "С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2024 года ушла из жизни советский и российский редактор, президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Александровна Сергиевская", - говорится в сообщении. При участии Сергиевской были созданы более 50 кинокартин, среди которых такие культовые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Калина красная", "Подранки", "Отец Сергий", "Джентльмены удачи", "Романс о влюбленных", "Мать", "Бесы", "В круге первом". Сергиевская родилась 4 июля 1932 года в Севастополе, в 1954 году окончила сценарно-редакторский факультет ВГИК. С 1954 по 1956 год она работала редактором Главного управления по производству фильмов Министерства культуры РСФСР. С 1960 года – старший редактор и член редакторской коллегии Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм".
россия
севастополь
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967841034_0:0:582:437_1920x0_80_0_0_2a62082bef9ee16e8bfdba393d5132f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, рсфср, вгик, мосфильм, новости культуры
Культура, Россия, Севастополь, РСФСР, ВГИК, Мосфильм, Новости культуры
Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Сергиевская
Редактор фильма "Я шагаю по Москве" Сергиевская умерла в 92 года
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России, работавшая над фильмами "Я шагаю по Москве" и "Джентльмены удачи", Ирина Сергиевская умерла в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе союза.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2024 года ушла из жизни советский и российский редактор, президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Александровна Сергиевская", - говорится в сообщении.
При участии Сергиевской были созданы более 50 кинокартин, среди которых такие культовые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Калина красная", "Подранки", "Отец Сергий", "Джентльмены удачи", "Романс о влюбленных", "Мать", "Бесы", "В круге первом".
Сергиевская родилась 4 июля 1932 года в Севастополе
, в 1954 году окончила сценарно-редакторский факультет ВГИК
. С 1954 по 1956 год она работала редактором Главного управления по производству фильмов Министерства культуры РСФСР
. С 1960 года – старший редактор и член редакторской коллегии Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм
".