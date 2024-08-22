https://ria.ru/20240822/sektor_gaza-1967773376.html

СМИ: гуманитарные зоны в секторе Газа переполнены

СМИ: гуманитарные зоны в секторе Газа переполнены - РИА Новости, 22.08.2024

СМИ: гуманитарные зоны в секторе Газа переполнены

Гуманитарные зоны в секторе Газа переполнены, из-за этого палестинцы вынуждены оставаться в районах, которые подвергаются бомбардировкам Израиля, сообщает... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:13

2024-08-22T13:13

2024-08-22T13:13

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гуманитарные зоны в секторе Газа переполнены, из-за этого палестинцы вынуждены оставаться в районах, которые подвергаются бомбардировкам Израиля, сообщает газета Guardian со ссылкой на гуманитарных работников. Газета отмечает, что на выходных израильские военные предписали жителям ряда районов города Дейр-эль-Балах в секторе Газа покинуть свои дома в преддверии планируемых бомбардировок и отправиться в небольшой город Аль-Маваси на побережье, который ранее был обозначен Израилем как гуманитарная зона для перемещенных лиц. "Тысячи людей, которые подвергаются риску израильских авиаударов в секторе Газа, были вынуждены отказаться от планов… выехать в обозначенную (Израилем – ред.) безопасную гуманитарную зону, поскольку для них нет там места", - пишет газета. По данным издания, с начала конфликта в Аль-Маваси выехало по меньшей мере несколько сотен тысяч палестинцев, несмотря на то, что системы жизнеобеспечения, включая водоснабжение, там практически отсутствуют. Газета указывает, что среди перемещенных лиц в этом городе фиксируются вспышки инфекционных заболеваний. Как отмечает газета, площадь гуманитарных зон для палестинцев в секторе Газа снизилась до 11% от общей площади анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240822/gaza-1967698212.html

https://ria.ru/20240822/gaza-1967676808.html

https://ria.ru/20240105/gaza-1919871413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа