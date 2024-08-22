https://ria.ru/20240822/sardina-1967704121.html
Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси
Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси - РИА Новости, 22.08.2024
Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси
Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси: показатели уже почти вдвое выше исторического максимума 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:48
2024-08-22T08:48
2024-08-22T11:31
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тихий океан
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси: показатели уже почти вдвое выше исторического максимума 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. "В прошлом году добыли 544 тысячи тонн (сардины иваси. — Прим. ред.), это рекорд с момента ее возвращения. <...> Сейчас добыто уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года", — сказал замглавы правительства.По его словам, рыбаки добывают иваси круглый год: в российских водах, в зоне Японии, в открытом районе Тихого океана. При этом большая часть улова идет на внутренний рынок. Вице-премьер напомнил, что во времена СССР дальневосточную сардину называли сельдью иваси: "Во времена, когда надо было кормить население, привычная сельдь ушла от берегов Дальнего Востока, а иваси было в избытке".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония, тихий океан, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Япония, Тихий океан, Дмитрий Патрушев
Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси
Патрушев: российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси
КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси: показатели уже почти вдвое выше исторического максимума 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.
«
"В прошлом году добыли 544 тысячи тонн (сардины иваси. — Прим. ред.), это рекорд с момента ее возвращения. <...> Сейчас добыто уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года", — сказал замглавы правительства.
По его словам, рыбаки добывают иваси круглый год: в российских водах, в зоне Японии, в открытом районе Тихого океана. При этом большая часть улова идет на внутренний рынок.
Вице-премьер напомнил, что во времена СССР дальневосточную сардину называли сельдью иваси: "Во времена, когда надо было кормить население, привычная сельдь ушла от берегов Дальнего Востока, а иваси было в избытке".