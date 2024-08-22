https://ria.ru/20240822/saratov-1967774005.html

В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.08.2024

В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Шестеро пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове остаются на лечении в больнице, из них состояние троих, включая девочку-подростка, оценивается РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:14

2024-08-22T13:14

2024-08-22T15:14

происшествия

здоровье - общество

саратов

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 22 авг - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове остаются на лечении в больнице, из них состояние троих, включая девочку-подростка, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что днем в среду столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В областном минздраве РИА Новости сообщили, что 12 из 13 пострадавших госпитализированы, среди них подросток, состояние двух женщин оценивалось как тяжелое. СК начал процессуальную проверку. "Две женщины и подросток в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии продолжают лечение в лечебных учреждениях города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Шестеро пострадавших после осмотра врачами приемного отделения, оказания первой помощи и выданных рекомендаций продолжают лечение амбулаторно", - сказали в пресс-службе минздрава. Как уточнили в пресс-службе городского отдела Госавтоинспекции, среди пострадавших девочка 2008 года рождения.

https://ria.ru/20240822/gazel-1967737306.html

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происшествия, здоровье - общество, саратов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом