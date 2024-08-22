https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967861631.html

Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС

Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС

Европейский союз (ЕС) в рамках новых антироссийских санкций может заблокировать ввоз российского алюминия и продукции из него в страны ЕС, такое мнение РИА... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:55

2024-08-22T17:55

2024-08-22T17:55

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Европейский союз (ЕС) в рамках новых антироссийских санкций может заблокировать ввоз российского алюминия и продукции из него в страны ЕС, такое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в Еврокомиссии и Европарламенте сообщила, что ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России, который может затронуть металлургический сектор в том числе. "Можно предположить, что в рамках нового пакета санкций будет введен полный запрет на импорт в Европейский союз алюминия и продукции на его основе... Нельзя исключать введения санкций против ключевых бенефициаров и руководителей компаний российской алюминиевой отрасли", - считает эксперт. По мнению Хазанова, это может негативно повлиять на ряд предприятий, ориентирующихся на экспорт, так как им придется продавать выпадающие объемы металла - в размере до 500 тысяч тонн в год в какие-либо иные регионы мира, кроме Европейского союза, либо останавливать некоторые производства. "Я думаю, что сначала будет их скачок (цен на алюминий - ред.), но не более чем на 10% в течение недели из-за нервозности трейдеров и потребителей, то есть примерно где-то до 2700 долларов за тонну, потом все устаканится", - добавил эксперт. При этом он отмечает, что альтернатива российскому крылатому металлу есть - это поставки из Китая и Ближнего Востока. В апреле 2024 года США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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россия, китай, ближний восток, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире