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Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.08.2024
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Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС
Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС
Европейский союз (ЕС) в рамках новых антироссийских санкций может заблокировать ввоз российского алюминия и продукции из него в страны ЕС, такое мнение РИА... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:55
2024-08-22T17:55
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Европейский союз (ЕС) в рамках новых антироссийских санкций может заблокировать ввоз российского алюминия и продукции из него в страны ЕС, такое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в Еврокомиссии и Европарламенте сообщила, что ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России, который может затронуть металлургический сектор в том числе. "Можно предположить, что в рамках нового пакета санкций будет введен полный запрет на импорт в Европейский союз алюминия и продукции на его основе... Нельзя исключать введения санкций против ключевых бенефициаров и руководителей компаний российской алюминиевой отрасли", - считает эксперт. По мнению Хазанова, это может негативно повлиять на ряд предприятий, ориентирующихся на экспорт, так как им придется продавать выпадающие объемы металла - в размере до 500 тысяч тонн в год в какие-либо иные регионы мира, кроме Европейского союза, либо останавливать некоторые производства. "Я думаю, что сначала будет их скачок (цен на алюминий - ред.), но не более чем на 10% в течение недели из-за нервозности трейдеров и потребителей, то есть примерно где-то до 2700 долларов за тонну, потом все устаканится", - добавил эксперт. При этом он отмечает, что альтернатива российскому крылатому металлу есть - это поставки из Китая и Ближнего Востока. В апреле 2024 года США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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россия, китай, ближний восток, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, Ближний Восток, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, В мире
Эксперт сделал предположение о содержании нового пакета санкций ЕС

Эксперт Хазанов: ЕС может заблокировать ввоз российского алюминия

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Европейский союз (ЕС) в рамках новых антироссийских санкций может заблокировать ввоз российского алюминия и продукции из него в страны ЕС, такое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в Еврокомиссии и Европарламенте сообщила, что ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России, который может затронуть металлургический сектор в том числе.
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"Можно предположить, что в рамках нового пакета санкций будет введен полный запрет на импорт в Европейский союз алюминия и продукции на его основе... Нельзя исключать введения санкций против ключевых бенефициаров и руководителей компаний российской алюминиевой отрасли", - считает эксперт.
По мнению Хазанова, это может негативно повлиять на ряд предприятий, ориентирующихся на экспорт, так как им придется продавать выпадающие объемы металла - в размере до 500 тысяч тонн в год в какие-либо иные регионы мира, кроме Европейского союза, либо останавливать некоторые производства.
"Я думаю, что сначала будет их скачок (цен на алюминий - ред.), но не более чем на 10% в течение недели из-за нервозности трейдеров и потребителей, то есть примерно где-то до 2700 долларов за тонну, потом все устаканится", - добавил эксперт. При этом он отмечает, что альтернатива российскому крылатому металлу есть - это поставки из Китая и Ближнего Востока.
В апреле 2024 года США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.
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