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РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
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Религия
 
14:08 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rpts-1967790117.html
РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ
РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить главам Церквей и международных организаций... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:08
2024-08-22T14:08
религия
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить главам Церквей и международных организаций обращение против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Постановили: просить святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить соответствующие обращения (против запрета УПЦ – ред.) предстоятелям поместных православных Церквей, главам инославных Церквей и межхристианских сообществ, руководителям и представителям международных организаций", – сообщает в четверг сайт Церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ

Патриарха попросили направить главам Церквей обращение против запрета УПЦ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить главам Церквей и международных организаций обращение против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"Постановили: просить святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить соответствующие обращения (против запрета УПЦ – ред.) предстоятелям поместных православных Церквей, главам инославных Церквей и межхристианских сообществ, руководителям и представителям международных организаций", – сообщает в четверг сайт Церкви.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
20 августа, 15:58
 
РелигияУкраинаРусская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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