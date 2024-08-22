https://ria.ru/20240822/rpts-1967790117.html

РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ

РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024

РПЦ попросила патриарха Кирилла направить обращения против запрета УПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить главам Церквей и международных организаций... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:08

2024-08-22T14:08

2024-08-22T14:08

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить главам Церквей и международных организаций обращение против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Постановили: просить святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить соответствующие обращения (против запрета УПЦ – ред.) предстоятелям поместных православных Церквей, главам инославных Церквей и межхристианских сообществ, руководителям и представителям международных организаций", – сообщает в четверг сайт Церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

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украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц