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В РПЦ рассказали о давлении украинских спецслужб на духовенство УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:04 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rpts-1967789206.html
В РПЦ рассказали о давлении украинских спецслужб на духовенство УПЦ
В РПЦ рассказали о давлении украинских спецслужб на духовенство УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
В РПЦ рассказали о давлении украинских спецслужб на духовенство УПЦ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о прямом давлении украинских спецслужб на епископат и духовенство канонической Украинской православной... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:04
2024-08-22T14:04
религия
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о прямом давлении украинских спецслужб на епископат и духовенство канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Продолжается прямое давление на Украинскую православную церковь, ее епископат и духовенство со стороны украинских спецслужб. Помимо угроз и шантажа, это давление выразилось в открытии десятков сфабрикованных уголовных дел и неправосудных приговорах по политическим основаниям", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240820/legoyda-1967355515.html
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украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ рассказали о давлении украинских спецслужб на духовенство УПЦ

Синод РПЦ заявил о давлении украинских спецслужб на епископат и духовенство УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о прямом давлении украинских спецслужб на епископат и духовенство канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Продолжается прямое давление на Украинскую православную церковь, ее епископат и духовенство со стороны украинских спецслужб. Помимо угроз и шантажа, это давление выразилось в открытии десятков сфабрикованных уголовных дел и неправосудных приговорах по политическим основаниям", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
20 августа, 15:58
 
РелигияУкраинаРусская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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