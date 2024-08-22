В РПЦ рассказали о давлении украинских спецслужб на духовенство УПЦ
Синод РПЦ заявил о давлении украинских спецслужб на епископат и духовенство УПЦ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о прямом давлении украинских спецслужб на епископат и духовенство канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Продолжается прямое давление на Украинскую православную церковь, ее епископат и духовенство со стороны украинских спецслужб. Помимо угроз и шантажа, это давление выразилось в открытии десятков сфабрикованных уголовных дел и неправосудных приговорах по политическим основаниям", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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