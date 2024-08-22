https://ria.ru/20240822/rpts-1967775644.html

Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ

Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024

Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ

Закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, лишит миллионы православных верующих места молитвы, говорится в заявлении Священного... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:20

2024-08-22T13:20

2024-08-22T13:20

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украинская православная церковь

русская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, лишит миллионы православных верующих места молитвы, говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте Русской православной церкви в четверг. "Инициаторы и сторонники законопроекта на Украине — государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной рады, радикальные правые политики и общественные деятели, представители раскольнических организаций и Украинской греко-католической церкви — не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против Украинской православной церкви; что цель этого закона — в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - говорится в заявлении Синода. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

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украина, украинская православная церковь, русская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц