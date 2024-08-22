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Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
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Религия
 
13:20 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rpts-1967775644.html
Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ
Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ
Закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, лишит миллионы православных верующих места молитвы, говорится в заявлении Священного... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:20
2024-08-22T13:20
религия
украина
украинская православная церковь
русская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, лишит миллионы православных верующих места молитвы, говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте Русской православной церкви в четверг. "Инициаторы и сторонники законопроекта на Украине — государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной рады, радикальные правые политики и общественные деятели, представители раскольнических организаций и Украинской греко-католической церкви — не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против Украинской православной церкви; что цель этого закона — в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - говорится в заявлении Синода. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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украина, украинская православная церковь, русская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Запрет УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы, заявили в РПЦ

РПЦ: закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих места молитвы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, лишит миллионы православных верующих места молитвы, говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте Русской православной церкви в четверг.
"Инициаторы и сторонники законопроекта на Украине — государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной рады, радикальные правые политики и общественные деятели, представители раскольнических организаций и Украинской греко-католической церкви — не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против Украинской православной церкви; что цель этого закона — в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - говорится в заявлении Синода.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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РелигияУкраинаУкраинская православная церковьРусская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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