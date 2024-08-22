https://ria.ru/20240822/rpts-1967771809.html
Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима
Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима - РИА Новости, 22.08.2024
Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал закон украинского парламента против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) свидетельством... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:08
2024-08-22T13:08
2024-08-22T13:22
религия
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153287/52/1532875239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b9e6c6930fffd366b84f51cc3743066.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал закон украинского парламента против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) свидетельством бессилия режима, который не смог ослабить каноническую Церковь. "Принятие закона — свидетельство бессилия режима, который на протяжении своего политического существования последовательно, шаг за шагом стремился ослабить, расколоть и уничтожить Украинскую православную церковь", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153287/52/1532875239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f0059138fa22cdbf7e0aed3d0bfecda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима
РПЦ назвала закон о запрете УПЦ на Украине свидетельством бессилия режима