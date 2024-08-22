https://ria.ru/20240822/rpts-1967771809.html

Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима

Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима - РИА Новости, 22.08.2024

Синод РПЦ назвал закон против УПЦ свидетельством бессилия режима

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал закон украинского парламента против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) свидетельством... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:08

2024-08-22T13:08

2024-08-22T13:22

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал закон украинского парламента против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) свидетельством бессилия режима, который не смог ослабить каноническую Церковь. "Принятие закона — свидетельство бессилия режима, который на протяжении своего политического существования последовательно, шаг за шагом стремился ослабить, расколоть и уничтожить Украинскую православную церковь", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html

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украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц