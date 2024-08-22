РПЦ призвала международные организации отреагировать на ситуацию с УПЦ
Синод РПЦ призвал отреагировать на притеснения верующих на Украине
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал международные организации немедленно отреагировать на притеснения верующих на Украине.
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"Обращаемся к международным правозащитным организациям с призывом немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви.
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине
21 августа, 11:21
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
В свою очередь, глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что законопроект не соответствует нескольким фундаментальным статьям конституции Украины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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