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В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку - РИА Новости, 22.08.2024
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10:20 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rossiyanka-1967720509.html
В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку
В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку - РИА Новости, 22.08.2024
В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку
МЧС и береговая охрана Турции ведут поиски пропавшей российской туристки, они пока не дали результатов, заявили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:20
2024-08-22T10:20
турция
россия
анталья (провинция)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МЧС и береговая охрана Турции ведут поиски пропавшей российской туристки, они пока не дали результатов, заявили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье. Российская туристка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции с 17 августа, турецкая сторона проводит операцию по ее поиску. "Девятнадцатого августа в генеральное консульство России в Анталье поступила информация о пропаже в г. Мармарис, Турция, российской туристки, которая 17 августа отправилась в туристический поход в горной местности и не вернулась в отель. Для организации поисковых мероприятий дипломаты генконсульства незамедлительно установили контакт с турецкими властями и туроператором, по линии которого россиянка прибыла в Турцию. В настоящее время ведутся её поиски с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, организованы группы волонтеров и активистов. К сожалению, пока они результатов не дали", - сказали в дипмиссии. "Ситуация с пропажей российской туристки находится на приоритетном контроле генконсульства. Дипломаты продолжают взаимодействовать с турецкой стороной и родственниками пропавшей гражданки",- добавили в генконсульстве.
https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html
турция
россия
анталья (провинция)
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турция, россия, анталья (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Турция, Россия, Анталья (провинция), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку

МЧС и береговая охрана Турции ведут поиски пропавшей российской туристки

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МЧС и береговая охрана Турции ведут поиски пропавшей российской туристки, они пока не дали результатов, заявили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье.
Российская туристка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции с 17 августа, турецкая сторона проводит операцию по ее поиску.
"Девятнадцатого августа в генеральное консульство России в Анталье поступила информация о пропаже в г. Мармарис, Турция, российской туристки, которая 17 августа отправилась в туристический поход в горной местности и не вернулась в отель. Для организации поисковых мероприятий дипломаты генконсульства незамедлительно установили контакт с турецкими властями и туроператором, по линии которого россиянка прибыла в Турцию. В настоящее время ведутся её поиски с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, организованы группы волонтеров и активистов. К сожалению, пока они результатов не дали", - сказали в дипмиссии.
"Ситуация с пропажей российской туристки находится на приоритетном контроле генконсульства. Дипломаты продолжают взаимодействовать с турецкой стороной и родственниками пропавшей гражданки",- добавили в генконсульстве.
Вид на Мармарис - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки
20 августа, 17:34
 
ТурцияРоссияАнталья (провинция)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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