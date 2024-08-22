https://ria.ru/20240822/rossiyanka-1967720509.html

В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку

В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку - РИА Новости, 22.08.2024

В Турции продолжают искать пропавшую российскую туристку

МЧС и береговая охрана Турции ведут поиски пропавшей российской туристки, они пока не дали результатов, заявили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:20

2024-08-22T10:20

2024-08-22T10:20

турция

россия

анталья (провинция)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МЧС и береговая охрана Турции ведут поиски пропавшей российской туристки, они пока не дали результатов, заявили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье. Российская туристка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции с 17 августа, турецкая сторона проводит операцию по ее поиску. "Девятнадцатого августа в генеральное консульство России в Анталье поступила информация о пропаже в г. Мармарис, Турция, российской туристки, которая 17 августа отправилась в туристический поход в горной местности и не вернулась в отель. Для организации поисковых мероприятий дипломаты генконсульства незамедлительно установили контакт с турецкими властями и туроператором, по линии которого россиянка прибыла в Турцию. В настоящее время ведутся её поиски с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, организованы группы волонтеров и активистов. К сожалению, пока они результатов не дали", - сказали в дипмиссии. "Ситуация с пропажей российской туристки находится на приоритетном контроле генконсульства. Дипломаты продолжают взаимодействовать с турецкой стороной и родственниками пропавшей гражданки",- добавили в генконсульстве.

https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html

турция

россия

анталья (провинция)

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турция, россия, анталья (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире