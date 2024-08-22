https://ria.ru/20240822/rossija-1967747686.html

Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур

Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур

Россия и Китай отметили позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, намерены способствовать упрощению визовых процедур и расширению... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:56

2024-08-22T11:56

2024-08-22T13:23

туризм

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай отметили позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, намерены способствовать упрощению визовых процедур и расширению привлекательных для туризма направлений, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. В частности, стороны договорились, "отмечая позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, способствовать дальнейшему наращиванию турпотока, повышению качества туристических услуг и инфраструктуры, упрощению визовых процедур и расширению направлений, привлекательных для туризма".

https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян