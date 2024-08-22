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Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур - РИА Новости, 22.08.2024
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Туризм
 
11:56 22.08.2024 (обновлено: 13:23 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rossija-1967747686.html
Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур
Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур
Россия и Китай отметили позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, намерены способствовать упрощению визовых процедур и расширению... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:56
2024-08-22T13:23
туризм
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай отметили позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, намерены способствовать упрощению визовых процедур и расширению привлекательных для туризма направлений, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. В частности, стороны договорились, "отмечая позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, способствовать дальнейшему наращиванию турпотока, повышению качества туристических услуг и инфраструктуры, упрощению визовых процедур и расширению направлений, привлекательных для туризма".
https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян
Туризм, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур

РОссия и Китая будут способствовать расширению направления туризма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай отметили позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, намерены способствовать упрощению визовых процедур и расширению привлекательных для туризма направлений, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
В частности, стороны договорились, "отмечая позитивную динамику восстановления взаимных туристических поездок, способствовать дальнейшему наращиванию турпотока, повышению качества туристических услуг и инфраструктуры, упрощению визовых процедур и расширению направлений, привлекательных для туризма".
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ТуризмРоссияКитайМоскваМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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