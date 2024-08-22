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Россия и Китай договорились продолжить сотрудничество по исследованию Луны - РИА Новости, 22.08.2024
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Наука
 
10:50 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rossija-1967726881.html
Россия и Китай договорились продолжить сотрудничество по исследованию Луны
Россия и Китай договорились продолжить сотрудничество по исследованию Луны - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились продолжить сотрудничество по исследованию Луны
Россия и Китай договорились продолжать содействовать развитию проектов по созданию Международной научной лунной станции и по координации планируемых совместных... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:50
2024-08-22T10:50
наука
космос - риа наука
россия
китай
луна
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились продолжать содействовать развитию проектов по созданию Международной научной лунной станции и по координации планируемых совместных миссий по исследованию Луны, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. Как говорится в документе, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. "Для этого они договорились продолжать содействовать развитию проектов по созданию Международной научной лунной станции и по координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны", - говорится в документе. Также стороны будут развивать взаимодействие в области космоса, планомерно углублять долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по реализации масштабных проектов, содействовать дальнейшему укреплению связей в области спутниковой навигации, обеспечению большей совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.
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космос - риа наука, россия, китай, луна, михаил мишустин, ли цян
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились продолжить сотрудничество по исследованию Луны

Россия и Китай будут содействовать созданию Международной научной лунной станции

© AP Photo / Nardus EngelbrechtЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились продолжать содействовать развитию проектов по созданию Международной научной лунной станции и по координации планируемых совместных миссий по исследованию Луны, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
Как говорится в документе, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества.
"Для этого они договорились продолжать содействовать развитию проектов по созданию Международной научной лунной станции и по координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны", - говорится в документе.
Также стороны будут развивать взаимодействие в области космоса, планомерно углублять долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по реализации масштабных проектов, содействовать дальнейшему укреплению связей в области спутниковой навигации, обеспечению большей совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияКитайЛунаМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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