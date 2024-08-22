https://ria.ru/20240822/rosaviatsiya-1967896149.html

Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина

Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина - РИА Новости, 22.08.2024

Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина

Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина, но проведет мониторинг ситуации при наличии подобных сигналов, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:37

2024-08-22T20:37

2024-08-22T20:38

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина, но проведет мониторинг ситуации при наличии подобных сигналов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В Минэнерго сообщали РИА Новости, что внутренний рынок обеспечен авиакеросином, а запас топлива в российских аэропортах достаточен. "В агентство не поступала информация, свидетельствующая о рисках дефицита авиационного керосина. Тем не менее, в случае получения подобных сигналов Росавиация проведет дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом", - рассказали в пресс-службе агентства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявляла агентству, что доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась. Там отметили, что изменение биржевой цены авиакеросина с 9 января по 20 августа 2024 составило 1,1%, что ниже уровня инфляции. А для снижения волатильности конечной цены на это топливо существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Ведомство также обратило внимание, что конечная стоимость топлива для авиакомпаний с учетом всех возвратных акцизов в июле составила 59 929 рублей за тонну. Это позволяет сдерживать рост цен на другие услуги авиакомпаний, добавили в службе. "Государство предусмотрело действенные меры по нивелированию влияния цен на авиатопливо и соответственно на доступность авиаперевозок. Напомним: Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен налоговый вычет на авиакеросин, а также демпферный механизм, который ввели в августе 2019 года. Он заработал с сентября 2021 года, когда экспортная цена топлива превысила условный средний уровень цен на внутреннем рынке", - подчеркнули в пресс-службе Росавиации. Указанные меры господдержки также помогают снизить влияние роста стоимости авиатоплива на финансово-экономическое состояние авиакомпаний, считают в ведомстве.

https://ria.ru/20240731/mintrans-1963145036.html

https://ria.ru/20240702/sbory-1956789540.html

https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html

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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная антимонопольная служба (фас россии)