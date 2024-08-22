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Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина - РИА Новости, 22.08.2024
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20:37 22.08.2024 (обновлено: 20:38 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rosaviatsiya-1967896149.html
Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина
Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина - РИА Новости, 22.08.2024
Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина
Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина, но проведет мониторинг ситуации при наличии подобных сигналов, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:37
2024-08-22T20:38
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина, но проведет мониторинг ситуации при наличии подобных сигналов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В Минэнерго сообщали РИА Новости, что внутренний рынок обеспечен авиакеросином, а запас топлива в российских аэропортах достаточен. "В агентство не поступала информация, свидетельствующая о рисках дефицита авиационного керосина. Тем не менее, в случае получения подобных сигналов Росавиация проведет дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом", - рассказали в пресс-службе агентства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявляла агентству, что доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась. Там отметили, что изменение биржевой цены авиакеросина с 9 января по 20 августа 2024 составило 1,1%, что ниже уровня инфляции. А для снижения волатильности конечной цены на это топливо существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Ведомство также обратило внимание, что конечная стоимость топлива для авиакомпаний с учетом всех возвратных акцизов в июле составила 59 929 рублей за тонну. Это позволяет сдерживать рост цен на другие услуги авиакомпаний, добавили в службе. "Государство предусмотрело действенные меры по нивелированию влияния цен на авиатопливо и соответственно на доступность авиаперевозок. Напомним: Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен налоговый вычет на авиакеросин, а также демпферный механизм, который ввели в августе 2019 года. Он заработал с сентября 2021 года, когда экспортная цена топлива превысила условный средний уровень цен на внутреннем рынке", - подчеркнули в пресс-службе Росавиации. Указанные меры господдержки также помогают снизить влияние роста стоимости авиатоплива на финансово-экономическое состояние авиакомпаний, считают в ведомстве.
https://ria.ru/20240731/mintrans-1963145036.html
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина

Росавиация проведет мониторинг ситуации с обеспечением аэропортов авиатопливом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Росавиация не получала информации о дефиците авиакеросина, но проведет мониторинг ситуации при наличии подобных сигналов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В Минэнерго сообщали РИА Новости, что внутренний рынок обеспечен авиакеросином, а запас топлива в российских аэропортах достаточен.
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"В агентство не поступала информация, свидетельствующая о рисках дефицита авиационного керосина. Тем не менее, в случае получения подобных сигналов Росавиация проведет дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом", - рассказали в пресс-службе агентства.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявляла агентству, что доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась. Там отметили, что изменение биржевой цены авиакеросина с 9 января по 20 августа 2024 составило 1,1%, что ниже уровня инфляции. А для снижения волатильности конечной цены на это топливо существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов.
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Ведомство также обратило внимание, что конечная стоимость топлива для авиакомпаний с учетом всех возвратных акцизов в июле составила 59 929 рублей за тонну. Это позволяет сдерживать рост цен на другие услуги авиакомпаний, добавили в службе.
"Государство предусмотрело действенные меры по нивелированию влияния цен на авиатопливо и соответственно на доступность авиаперевозок. Напомним: Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен налоговый вычет на авиакеросин, а также демпферный механизм, который ввели в августе 2019 года. Он заработал с сентября 2021 года, когда экспортная цена топлива превысила условный средний уровень цен на внутреннем рынке", - подчеркнули в пресс-службе Росавиации.
Указанные меры господдержки также помогают снизить влияние роста стоимости авиатоплива на финансово-экономическое состояние авиакомпаний, считают в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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