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Россия призвала СБ ООН принять новую резолюцию по перемирию в Газе - РИА Новости, 22.08.2024
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19:45 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rezolyutsiya-1967887783.html
Россия призвала СБ ООН принять новую резолюцию по перемирию в Газе
Россия призвала СБ ООН принять новую резолюцию по перемирию в Газе - РИА Новости, 22.08.2024
Россия призвала СБ ООН принять новую резолюцию по перемирию в Газе
Россия предлагает Совбезу ООН принять новую резолюцию по перемирию в секторе Газа, так как документ, предложенный США и одобренный СБ, не выполняется, сообщил... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:45
2024-08-22T19:45
в мире
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия предлагает Совбезу ООН принять новую резолюцию по перемирию в секторе Газа, так как документ, предложенный США и одобренный СБ, не выполняется, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы остановить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Готовит ли РФ соответствующий документ, Полянский не раскрыл. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, россия, сша, израиль, дмитрий полянский, джо байден, оон, хамас
В мире, Россия, США, Израиль, Дмитрий Полянский, Джо Байден, ООН, ХАМАС
Россия призвала СБ ООН принять новую резолюцию по перемирию в Газе

Полянский: Россия призвала СБ ООН принять новую резолюцию по перемирию в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия предлагает Совбезу ООН принять новую резолюцию по перемирию в секторе Газа, так как документ, предложенный США и одобренный СБ, не выполняется, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы остановить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
Готовит ли РФ соответствующий документ, Полянский не раскрыл.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
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