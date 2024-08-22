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В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца - РИА Новости, 22.08.2024
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца
Администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:15
2024-08-22T16:15
2024-08-22T16:15
происшествия
россия
реутов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "По ходатайству следствия судом в отношении администратора тира, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19.10.2024", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был вести контроль за соблюдением правил безопасности. Воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой "Тигр", занял огневой рубеж и произвел выстрел, попав случайно в своего отца.
https://ria.ru/20240817/vrachi-1966757625.html
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происшествия, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Реутов, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток случайно застрелил отца