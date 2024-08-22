В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца

Как информировало ведомство, 20 августа подросток с отцом были в тире в Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Позднее был задержан администратор тира, ему вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).