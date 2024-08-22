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В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца - РИА Новости, 22.08.2024
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16:15 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/reutov-1967833960.html
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца - РИА Новости, 22.08.2024
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца
Администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:15
2024-08-22T16:15
происшествия
россия
реутов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. &quot;По ходатайству следствия судом в отношении администратора тира, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом &quot;в&quot; части 2 статьи 238 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19.10.2024&quot;, - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был вести контроль за соблюдением правил безопасности. Воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой "Тигр", занял огневой рубеж и произвел выстрел, попав случайно в своего отца.
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россия
реутов
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Реутов, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Реутове арестовали администратора тира, где подросток застрелил отца

В Реутове арестовали администратора тира, где подросток случайно застрелил отца

© ГСУ СК России по Московской областиАдминистратор тира, обвиняемый в совершении преступления предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, в суде
Администратор тира, обвиняемый в совершении преступления предусмотренного п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ, в суде - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© ГСУ СК России по Московской области
Администратор тира, обвиняемый в совершении преступления предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, в суде
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

Как информировало ведомство, 20 августа подросток с отцом были в тире в Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Позднее был задержан администратор тира, ему вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«

"По ходатайству следствия судом в отношении администратора тира, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19.10.2024", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был вести контроль за соблюдением правил безопасности. Воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой "Тигр", занял огневой рубеж и произвел выстрел, попав случайно в своего отца.
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ПроисшествияРоссияРеутовСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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