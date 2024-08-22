https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967862481.html

Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации

Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации - РИА Новости, 22.08.2024

Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, в рамках которой стороны обсудили вопрос финансирования РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:58

2024-08-22T17:58

2024-08-22T19:49

орловская область

дмитрий патрушев

андрей клычков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967887460_0:190:3150:1962_1920x0_80_0_0_5837011a7d2f918cc4642491227b3735.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, в рамках которой стороны обсудили вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации, сообщает аппарат вице-премьера. "Обсуждался вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации в рамках федерального проекта "Вода России". Объект эксплуатируется с 1967 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время уже подготовлен проект модернизации станции. Мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений будут реализовываться по итогам конкурсного отбора. Патрушев отметил, что одним из основных критериев для отбора является софинансирование субъектом не менее 40% расходных обязательств.

https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, дмитрий патрушев, андрей клычков, экономика