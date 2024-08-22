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Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации - РИА Новости, 22.08.2024
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17:58 22.08.2024 (обновлено: 19:49 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967862481.html
Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации
Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации - РИА Новости, 22.08.2024
Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации
Вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, в рамках которой стороны обсудили вопрос финансирования РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:58
2024-08-22T19:49
орловская область
дмитрий патрушев
андрей клычков
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, в рамках которой стороны обсудили вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации, сообщает аппарат вице-премьера. "Обсуждался вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации в рамках федерального проекта "Вода России". Объект эксплуатируется с 1967 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время уже подготовлен проект модернизации станции. Мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений будут реализовываться по итогам конкурсного отбора. Патрушев отметил, что одним из основных критериев для отбора является софинансирование субъектом не менее 40% расходных обязательств.
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орловская область, дмитрий патрушев, андрей клычков, экономика
Орловская область, Дмитрий Патрушев, Андрей Клычков, Экономика
Патрушев обсудил с главой Орловской области реконструкцию станции аэрации

Патрушев обсудил с губернаторов Клычковым реконструкцию станции аэрации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей встречи. 22 августа 2024
Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей встречи. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей встречи. 22 августа 2024
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, в рамках которой стороны обсудили вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации, сообщает аппарат вице-премьера.
"Обсуждался вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации в рамках федерального проекта "Вода России". Объект эксплуатируется с 1967 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время уже подготовлен проект модернизации станции. Мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений будут реализовываться по итогам конкурсного отбора.
Патрушев отметил, что одним из основных критериев для отбора является софинансирование субъектом не менее 40% расходных обязательств.
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Орловская областьДмитрий ПатрушевАндрей КлычковЭкономика
 
 
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