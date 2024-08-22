https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html

В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн

В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн - РИА Новости, 22.08.2024

В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проинспектировал реконструкцию здания стационара бывшего омского роддома под... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:49

2024-08-22T07:49

2024-08-22T07:49

омская область

общество

россия

омская область

виталий хоценко

омск

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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проинспектировал реконструкцию здания стационара бывшего омского роддома под госпиталь ветеранов войн. Хоценко проверил ход строительных работ по капитальному ремонту здания стационара бывшего родильного дома №5. После открытия госпиталя в нем смогут оказывать современную медицинскую помощь ветеранам СВО. "Выехал на площадку бывшего родильного дома №5, который преобразуем в госпиталь ветеранов войн. На эти цели благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина привлекли порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета, еще около 500 миллионов рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас работы в разгаре, ведется демонтаж строительных конструкций. После обновления в госпитале участникам СВО будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Помочь нашим парням, которые возвращаются с фронта с боевыми ранениями, — важнейшая задача, на решение которой нас ориентирует президент России Владимир Владимирович Путин", - поделился губернатор. В госпитале смогут оказывать медицинскую помощь участникам специальной военной операции, а также их семьям.

https://ria.ru/20240816/podderzhkv-1966572772.html

https://ria.ru/20240814/aviareysy-1966080163.html

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общество, россия, омская область, виталий хоценко, омск