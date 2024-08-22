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В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн - РИА Новости, 22.08.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
07:49 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html
В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн
В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн - РИА Новости, 22.08.2024
В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проинспектировал реконструкцию здания стационара бывшего омского роддома под... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:49
2024-08-22T07:49
омская область
общество
россия
омская область
виталий хоценко
омск
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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проинспектировал реконструкцию здания стационара бывшего омского роддома под госпиталь ветеранов войн. Хоценко проверил ход строительных работ по капитальному ремонту здания стационара бывшего родильного дома №5. После открытия госпиталя в нем смогут оказывать современную медицинскую помощь ветеранам СВО. "Выехал на площадку бывшего родильного дома №5, который преобразуем в госпиталь ветеранов войн. На эти цели благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина привлекли порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета, еще около 500 миллионов рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас работы в разгаре, ведется демонтаж строительных конструкций. После обновления в госпитале участникам СВО будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Помочь нашим парням, которые возвращаются с фронта с боевыми ранениями, — важнейшая задача, на решение которой нас ориентирует президент России Владимир Владимирович Путин", - поделился губернатор. В госпитале смогут оказывать медицинскую помощь участникам специальной военной операции, а также их семьям.
https://ria.ru/20240816/podderzhkv-1966572772.html
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общество, россия, омская область, виталий хоценко, омск
Омская область , Общество, Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Омск
В Омске реконструируют здание роддома под госпиталь ветеранов войн

Губернатор Хоценко рассказал о реконструкции здания для госпиталя ветеранов войн

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проинспектировал реконструкцию здания стационара бывшего омского роддома под госпиталь ветеранов войн.
Хоценко проверил ход строительных работ по капитальному ремонту здания стационара бывшего родильного дома №5. После открытия госпиталя в нем смогут оказывать современную медицинскую помощь ветеранам СВО.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО
16 августа, 12:45
"Выехал на площадку бывшего родильного дома №5, который преобразуем в госпиталь ветеранов войн. На эти цели благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина привлекли порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета, еще около 500 миллионов рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас работы в разгаре, ведется демонтаж строительных конструкций. После обновления в госпитале участникам СВО будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Помочь нашим парням, которые возвращаются с фронта с боевыми ранениями, — важнейшая задача, на решение которой нас ориентирует президент России Владимир Владимирович Путин", - поделился губернатор.
В госпитале смогут оказывать медицинскую помощь участникам специальной военной операции, а также их семьям.
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Омская областьОбществоРоссияОмская областьВиталий ХоценкоОмск
 
 
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