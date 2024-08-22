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Путин проводит совещание по приграничью с Мантуровым и главами регионов - РИА Новости, 22.08.2024
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14:20 22.08.2024 (обновлено: 14:28 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/regiony-1967793803.html
Путин проводит совещание по приграничью с Мантуровым и главами регионов
Путин проводит совещание по приграничью с Мантуровым и главами регионов - РИА Новости, 22.08.2024
Путин проводит совещание по приграничью с Мантуровым и главами регионов
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и руководители регионов участвуют в совещании о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое проводит... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:20
2024-08-22T14:28
россия
курская область
денис мантуров
владимир путин
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и руководители регионов участвуют в совещании о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое проводит президент России Владимир Путин."Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России. У нас и руководители правительства, в том числе Денис Валентинович Мантуров, которого я просил лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях, и руководители регионов - это Белгородская, Брянская, Курская области", - сообщил Путин в начале совещания.Глава государства обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием президента по ситуации в приграничных с Украиной регионам РФ состоялось 12 августа. Тогда Путин заявил, что главным является поддержка местных жителей и решение задач по выбиванию противника с территории Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент России подчеркивал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/putin-1967795298.html
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах
Мантуров и руководители областей. Первый вице-премьер рассказал, что с приграничных территорий эвакуированы уже 115 тысяч человек.
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россия, курская область, денис мантуров, владимир путин, безопасность
Россия, Курская область, Денис Мантуров, Владимир Путин, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Путин проводит совещание по приграничью с Мантуровым и главами регионов

Путин проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и руководители регионов участвуют в совещании о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое проводит президент России Владимир Путин.
"Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России. У нас и руководители правительства, в том числе Денис Валентинович Мантуров, которого я просил лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях, и руководители регионов - это Белгородская, Брянская, Курская области", - сообщил Путин в начале совещания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области
Вчера, 14:26
Глава государства обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием президента по ситуации в приграничных с Украиной регионам РФ состоялось 12 августа. Тогда Путин заявил, что главным является поддержка местных жителей и решение задач по выбиванию противника с территории Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент России подчеркивал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДенис МантуровВладимир ПутинБезопасность
 
 
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