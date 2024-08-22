https://ria.ru/20240822/ramasvami-1967912832.html
Рамасвами рассказал, почему демократы заменили Байдена на выборах
Рамасвами рассказал, почему демократы заменили Байдена на выборах - РИА Новости, 22.08.2024
Рамасвами рассказал, почему демократы заменили Байдена на выборах
Теледебаты с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом стали "пробным испытанием" для президента Джо Байдена, которое тот провалил, после чего... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:44
2024-08-22T22:44
2024-08-22T22:44
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ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Теледебаты с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом стали "пробным испытанием" для президента Джо Байдена, которое тот провалил, после чего под давлением однопартийцев-демократов выбыл из президентской гонки, заявил в четверг американский бизнесмен Вивек Рамасвами. "Они (демократы) хотели провести пробное испытание для Байдена и посмотреть, как он с ним справится. Он выступил плохо, и они его заменили. Произошло именно то, что СМИ год или даже полгода назад называли теорией заговора, это полностью соответствует действительности", - сказал в ходе брифинга Рамасвами, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik на фоне проходящего в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США. Рамасвами, который прежде сам участвовал в кампании выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев, не исключил, что в ближайшие два месяца демократы прибегнут и к другим "махинациям" в преддверии выборов. "Будут ли новые махинации? Я не сомневаюсь, что будут, и у меня есть собственное мнение насчет того, какими могут оказаться некоторые из них. Однако это не имеет значения, поскольку мы собираемся победить на этих выборах не через беспокойство о другой стороне, а путем продвижения нашего собственного видения того, кем мы являемся и что мы, в действительности, отстаиваем", - указал известный американский предприниматель.
https://ria.ru/20240716/ramasvami-1959904424.html
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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, вивек рамасвами, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Рамасвами рассказал, почему демократы заменили Байдена на выборах
Рамасвами: Байден провалил испытание на дебатах с Трампом, поэтому его заменили
ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Теледебаты с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом стали "пробным испытанием" для президента Джо Байдена, которое тот провалил, после чего под давлением однопартийцев-демократов выбыл из президентской гонки, заявил в четверг американский бизнесмен Вивек Рамасвами.
"Они (демократы) хотели провести пробное испытание для Байдена и посмотреть, как он с ним справится. Он выступил плохо, и они его заменили. Произошло именно то, что СМИ год или даже полгода назад называли теорией заговора, это полностью соответствует действительности", - сказал в ходе брифинга Рамасвами, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik на фоне проходящего в Чикаго
общенационального съезда Демократической партии США.
Рамасвами, который прежде сам участвовал в кампании выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев, не исключил, что в ближайшие два месяца демократы прибегнут и к другим "махинациям" в преддверии выборов.
"Будут ли новые махинации? Я не сомневаюсь, что будут, и у меня есть собственное мнение насчет того, какими могут оказаться некоторые из них. Однако это не имеет значения, поскольку мы собираемся победить на этих выборах не через беспокойство о другой стороне, а путем продвижения нашего собственного видения того, кем мы являемся и что мы, в действительности, отстаиваем", - указал известный американский предприниматель.