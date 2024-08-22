https://ria.ru/20240822/pvo-1967775785.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.08.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:20

2024-08-22T13:20

2024-08-22T13:26

специальная военная операция на украине

россия

франция

сша

миг-29

безопасность

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 282 вертолета, 30346 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17352 танка и других боевых бронированных машин, 1420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13530 орудий полевой артиллерии и минометов, 25014 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, сша, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины