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В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.08.2024
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник
ПВО ночью уничтожила БПЛА самолетного типа в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:25
2024-08-22T06:25
2024-08-22T06:26
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА самолетного типа в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Ночью над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.В регионе также дан отбой опасности атаки беспилотников.
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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник
Гусев: силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили беспилотник