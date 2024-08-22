https://ria.ru/20240822/pvo-1967695760.html

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.08.2024

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник

ПВО ночью уничтожила БПЛА самолетного типа в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:25

2024-08-22T06:25

2024-08-22T06:26

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА самолетного типа в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Ночью над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.В регионе также дан отбой опасности атаки беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)