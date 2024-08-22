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За диспансеризацией детей должны идти конкретные меры, заявил Путин
За диспансеризацией детей должны идти конкретные меры, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2024
За диспансеризацией детей должны идти конкретные меры, заявил Путин
После диспансеризации детей должны следовать конкретные меры для устранения проблем со здоровьем, если они будут выявлены, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:36
2024-08-22T15:36
2024-08-22T15:36
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. После диспансеризации детей должны следовать конкретные меры для устранения проблем со здоровьем, если они будут выявлены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. "За диспансеризацией, она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются", - сказал Путин, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
https://ria.ru/20240727/dispanserizatsiya-1962314744.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
За диспансеризацией детей должны идти конкретные меры, заявил Путин
Путин: за диспансеризацией детей должны идти конкретные меры по их лечению