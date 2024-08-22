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Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году - РИА Новости, 22.08.2024
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15:19 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putin-1967816063.html
Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году
Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году - РИА Новости, 22.08.2024
Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году
Президент России Владимир Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 880-летия Вологды в 2027 году, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:19
2024-08-22T15:19
вологда
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 880-летия Вологды в 2027 году, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения подготовки и проведения празднования в 2027 году 880-летия Вологды: правительству РФ в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2027 году 880-летия Вологды и утвердить его состав", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу с 22 августа.
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вологда, россия, владимир путин, общество
Вологда, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году

Путин поручил создать оргкомитет для празднования 880-летия Вологды в 2027 г

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 880-летия Вологды в 2027 году, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения подготовки и проведения празднования в 2027 году 880-летия Вологды: правительству РФ в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2027 году 880-летия Вологды и утвердить его состав", - говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу с 22 августа.
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