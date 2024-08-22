https://ria.ru/20240822/putin-1967816063.html

Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году

Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году - РИА Новости, 22.08.2024

Путин распорядился отпраздновать 880-летие Вологды в 2027 году

Президент России Владимир Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 880-летия Вологды в 2027 году, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:19

2024-08-22T15:19

2024-08-22T15:19

вологда

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 880-летия Вологды в 2027 году, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения подготовки и проведения празднования в 2027 году 880-летия Вологды: правительству РФ в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2027 году 880-летия Вологды и утвердить его состав", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу с 22 августа.

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вологда, россия, владимир путин, общество