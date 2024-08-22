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Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putin-1967805821.html
Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически
Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически
Вопросы жизнеобеспечения в Курской области должны решаться в автоматическом режиме, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:55
2024-08-22T14:55
владимир путин
курская область
россия
брянская область
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вопросы жизнеобеспечения в Курской области должны решаться в автоматическом режиме, заявил президент России Владимир Путин. "Все остальные вопросы жизнеобеспечения (Курской области) должны решаться в автоматическом режиме", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240822/putin-1967795298.html
курская область
россия
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владимир путин, курская область, россия, брянская область, общество
Владимир Путин, Курская область, Россия, Брянская область, Общество, Специальная военная операция на Украине
Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически

Путин: работа над жизнеобеспечением в Курской области должна идти в авторежиме

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вопросы жизнеобеспечения в Курской области должны решаться в автоматическом режиме, заявил президент России Владимир Путин.
"Все остальные вопросы жизнеобеспечения (Курской области) должны решаться в автоматическом режиме", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области
Вчера, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКурская областьРоссияБрянская областьОбщество
 
 
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