https://ria.ru/20240822/putin-1967805821.html

Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически

Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически

Вопросы жизнеобеспечения в Курской области должны решаться в автоматическом режиме, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:55

2024-08-22T14:55

2024-08-22T14:55

владимир путин

курская область

россия

брянская область

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вопросы жизнеобеспечения в Курской области должны решаться в автоматическом режиме, заявил президент России Владимир Путин. "Все остальные вопросы жизнеобеспечения (Курской области) должны решаться в автоматическом режиме", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240822/putin-1967795298.html

курская область

россия

брянская область

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владимир путин, курская область, россия, брянская область, общество