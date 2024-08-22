https://ria.ru/20240822/putin-1967800613.html

Путин созвонится с врио главы Курской области Смирновым

Путин созвонится с врио главы Курской области Смирновым - РИА Новости, 22.08.2024

Путин созвонится с врио главы Курской области Смирновым

Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях еще созвонится с врио губернатора Курской... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:39

2024-08-22T14:39

2024-08-22T14:40

брянская область

россия

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях еще созвонится с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. "Если какие-то вопросы будут возникать, сразу на меня выходите, звоните. Ну, я вам еще после совещания перезвоню, поговорим сегодня", - сказал Путин во время совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

брянская область

россия

курская область

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2024

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брянская область, россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик)